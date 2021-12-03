Una News: पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी रिमांड पर

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छह दिन का रिमांड पूरा होने पर पुलिस ने सोमवार को दोनों को अंब अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपियों को बुधवार तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए।पुलिस के अनुसार, बीते मंगलवार को नकड़ोह में नियमित नाकेबंदी के दौरान बिना नंबर बाइक पर सवार अर्जुन सिंह निवासी नकड़ोह को शक के आधार पर रोका गया।तलाशी लेने पर उसके पास से 5.77 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसी दौरान मौके पर खड़ी बिना नंबर की कार में देवनगर गगरेट निवासी जसकीरत सिंह मौजूद था। आरोप है कि अर्जुन सिंह उसे नशीला पदार्थ देने आया था। पुलिस के अनुसार, अंब थाना प्रभारी विपिन शर्मा ने जब कार सवार को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने भागने की नीयत से थाना प्रभारी पर गाड़ी चढ़ा दी।इस दौरान थाना प्रभारी कार के साथ कुछ दूरी तक घिसटते चले गए और उनके घुटने व बाजू में चोटें आईं। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने घेराबंदी कर कार चालक को पकड़ लिया।इसके बाद पुलिस टीम ने अर्जुन सिंह के घर पर छापा मारकर एक कमरे से 8.77 ग्राम हेरोइन और बरामद की। इस कार्रवाई में कुल 14.54 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को भी कब्जे में लेकर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।एसडीपीओ अंब अनिल पटियाल ने बताया कि आरोपियों से नशा तस्करी के नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है।