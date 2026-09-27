Una News: सुख आश्रय योजना से अभिषेक को मिला पक्का घर

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वर्ष 2006 में पिता और 2016 में मां के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी अभिषेक पर आ गई। योजना के तहत उन्हें जीवन-यापन के लिए हर माह चार हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी मिल रही है।जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) ऊना हरीश मिश्रा ने बताया कि योजना के तहत पात्र बच्चों और युवाओं को शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, विवाह और आवास निर्माण सहित विभिन्न जरूरतों के लिए सहायता दी जा रही है।उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि पात्र बच्चों और युवाओं तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जा रहा है। संवाद