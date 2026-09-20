फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   67 snakebite cases reported in two months.

Una News: दो माह में सर्पदंश के 67 मामले आए सामने

Mon, 21 Sep 2026 10:13 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 21 Sep 2026 10:13 PM IST
विज्ञापन
67 snakebite cases reported in two months.
ऊना। बरसात के मौसम में जिले में सर्पदंश के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दो माह में कुल 67 सर्पदंश के मामले सामने आए हैं। अगस्त में जिले में सांप के काटने के 52 मामले सामने आए, जबकि सितंबर में अब तक 15 लोग सर्पदंश का शिकार होकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे हैं।
विज्ञापन

लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सर्पदंश की घटना को गंभीरता से लेते हुए बिना समय गंवाए मरीज को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने की अपील की है।
विज्ञापन

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बरसात के दौरान सांपों के बिलों में पानी भरने से उनके बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। खेतों, घास और झाड़ियों वाले स्थानों के साथ घरों के आसपास भी सांप दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रात को घर से बाहर निकलते समय टॉर्च का इस्तेमाल करने और खेतों व झाड़ियों वाले स्थानों पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विभाग ने लोगों को सर्पदंश की स्थिति में झाड़-फूंक या घरेलू उपचार के चक्कर में समय बर्बाद न करने की सलाह दी है। मरीज को शांत रखते हुए प्रभावित अंग को कम से कम हिलाने का प्रयास करें और जल्द से जल्द नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान पहुंचाएं।
खेतों और घरों के आसपास बरतें विशेष सावधानी
बरसात में सांपों के बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। घरों के आसपास कूड़ा, लकड़ी, पत्थर और झाड़ियां जमा न होने दें। खेतों में काम करते समय जूते पहनें और अंधेरे में जमीन पर हाथ डालने से बचें। रात को खेत या बाहर जाते समय रोशनी का इस्तेमाल करें।

सर्पदंश पर तुरंत अस्पताल पहुंचाएं
सर्पदंश के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों से अपील है कि सांप के काटने पर मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं, ताकि समय पर सही उपचार शुरू हो सके। डॉ. एसके वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed