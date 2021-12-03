Una News: चिट्टे के खिलाफ वॉकथॉन के लिए जुटेंगे 30 हजार बच्चे, इंदिरा स्टेडियम तक पहुंचाएंगी 250 बसें

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इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की आवाजाही को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को सुचारु बनाने के लिए प्रत्येक उपमंडल में संबंधित एसडीएम को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों की भागीदारी और परिवहन व्यवस्था पर नजर रखेंगे। वॉकथॉन में शामिल होने वाले बच्चों को इंदिरा स्टेडियम तक पहुंचाने और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वापस स्कूल या निर्धारित स्थान तक ले जाने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूलों की होगी। इसके लिए स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन की ओर से भी पूरी व्यवस्था पर समन्वय रखा जाएगा, ताकि हजारों बच्चों की आवाजाही के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो।करीब 250 बसों की जरूरत को देखते हुए एचआरटीसी, निजी स्कूलों और निजी बस ऑपरेटरों के साथ भी चर्चा चल रही है। हालांकि, निगम की बसों के किराये अधिक होने के कारण फिलहाल बात नहीं बन पाई है।एंटी चिट्टा के खिलाफ आयोजित होने वाली वॉकथॉन में करीब 30 हजार बच्चों को एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला के सरकारी और निजी स्कूलों के नौवीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को बुलाया गया है।-इंशात जसवाल, एडीसी ऊना।