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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   200 students in Santoshgarh held a rally to spread the message of de-addiction.

Una News: संतोषगढ़ में 200 विद्यार्थियों ने रैली निकाल दिया नशामुक्ति का संदेश

Sat, 03 Oct 2026 07:45 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 03 Oct 2026 07:45 PM IST
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200 students in Santoshgarh held a rally to spread the message of de-addiction.
संतोषगढ़/ऊना। नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश लेकर संतोषगढ़ की सड़कों पर करीब 200 विद्यार्थी उतरे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संतोषगढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों ने हाथों में नशा विरोधी संदेशों की पट्टिकाएं लेकर लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।
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इस दौरान जिला कल्याण अधिकारी आवास पंडित ने कहा कि नशा विशेषकर युवा पीढ़ी के सामने गंभीर चुनौती बन रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा स्वयं नशे से दूर रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य जागरूकता के साथ स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त समाज की नींव तैयार करना है। रैली में नगर परिषद संतोषगढ़ की अध्यक्ष अंजना चब्बा, तहसील कल्याण अधिकारी जतिंद्र शर्मा, अधीक्षक अनूप सिंह सहित विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे।
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