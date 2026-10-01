शिमला: सूचना आयोग में मुख्य और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल तीन साल रहेगा, विज्ञापन में संशोधन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में संशोधन किया है। अब इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। इससे पहले 29 सितंबर 2026 को जारी विज्ञापन में कार्यकाल पांच वर्ष अंकित था। कार्मिक विभाग के प्रशासनिक सुधार संगठन की ओर से बताया गया कि पहले जारी आदेश में ‘पांच वर्ष’ लिखा गया था जो ‘तीन वर्ष’ ही रहेगा।

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