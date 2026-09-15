Solan News: नयनादेवी के पहलवान मोहिवाल ने जीती बड़ी माली
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:55 PM IST
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31 हजार रुपये और 15 किलो देसी घी का मिला इनाम
नालागढ़ (सोलन)। भाटियां में आयोजित दंगल में नयनादेवी के पहलवान मोहिवाल ने बड़ी माली जीती। फाइनल में मोहिवाल ने पप्पू को पटकनी दी। विजेता पहलवान को कमेटी की ओर से 31 हजार रुपये व 15 किलो देसी घी दिया गया। रेलवे के विक्की ने चंडीगढ़ के पहलवान आशीष को पटकनी देकर छोटी माली जीती। दोनों पहलवानों को 3100-3100 रुपये नकद पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता में 102 कुश्तियां हुईं जिसमें साढ़े तीन लाख रुपये के इनाम बांटे गए। मुख्य अतिथि नालागढ़ के विधायक हरदीप बावा ने विजेता व उप विजेता पहलवानों को पुरस्कार दिए। उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से 11 हजार रुपये छिंज कमेटी को दिए। इस मौके पर जगत राम, सुरंद्र, राजीव कुमार, चंदन सिंह, गुरनाम सिंह, नजीत सिंह, कुलविंद्र सिंह, अशोक कुमार आदि उपस्थित रहे।
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नालागढ़ (सोलन)। भाटियां में आयोजित दंगल में नयनादेवी के पहलवान मोहिवाल ने बड़ी माली जीती। फाइनल में मोहिवाल ने पप्पू को पटकनी दी। विजेता पहलवान को कमेटी की ओर से 31 हजार रुपये व 15 किलो देसी घी दिया गया। रेलवे के विक्की ने चंडीगढ़ के पहलवान आशीष को पटकनी देकर छोटी माली जीती। दोनों पहलवानों को 3100-3100 रुपये नकद पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता में 102 कुश्तियां हुईं जिसमें साढ़े तीन लाख रुपये के इनाम बांटे गए। मुख्य अतिथि नालागढ़ के विधायक हरदीप बावा ने विजेता व उप विजेता पहलवानों को पुरस्कार दिए। उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से 11 हजार रुपये छिंज कमेटी को दिए। इस मौके पर जगत राम, सुरंद्र, राजीव कुमार, चंदन सिंह, गुरनाम सिंह, नजीत सिंह, कुलविंद्र सिंह, अशोक कुमार आदि उपस्थित रहे।