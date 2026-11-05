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Solan News: राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में दिव्या को दूसरा स्थान

Thu, 05 Nov 2026 11:35 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:35 PM IST
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कसौली (सोलन)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सनावर की छात्रा दिव्या ने राज्य स्तरीय भाषण स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की यह प्रतियोगिता राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौपाल जिला शिमला में हुई। इसमें दिव्या ने जिला सोलन का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दिव्या की इस उपलब्धि से विद्यालय और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। प्रधानाचार्य पंकज बक्शी और भाषा अध्यापक देव दत्त शर्मा ने दिव्या को 500-500 रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया।
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