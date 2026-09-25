Solan News: हाटकोट में टोका मशीन चलाते समय करंट लगने से महिला की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीकुनिहार (सोलन)। हाटकोट क्षेत्र में शुक्रवार को गोशाला में गायों के लिए चारा काटने वाली टोका मशीन चलाते समय करंट लगने से करीब 46 वर्षीय महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन महिला को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में मातम का माहौल है।पुलिस के अनुसार नगर पंचायत कुनिहार के हाटकोट गांव की विनता देवी पत्नी राजेश कुमार शुक्रवार सुबह करीब 9:00 बजे गाय के लिए टोका मशीन में चारा काट रही थीं। इस दौरान अचानक वह करंट की चपेट में आ गईं। परिजन तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अर्की अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद महिला का अंतिम संस्कार किया गया।उधर, डीएसपी सोलन अशोक चौहान ने बताया कि पुलिस थाना कुनिहार के हाटकोट में करंट लगने से महिला की मौत का मामला सामने आया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।