Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sat, 26 Sep 2026 12:55 AM IST
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प्रतियोगिता : नालागढ़ कॉलेज में रेड रिबन क्लब की ओर से नशा-विरोधी जागरूकता को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताएं सुबह 10:00 बजे से होंगी।
समापन : राजकीय महाविद्यालय सोलन में पर्यटन सप्ताह समारोह का समापन दोपहर 2:00 बजे होगा।
प्रतियोगिता : दाड़लाघाट स्कूल में आयोजित खंड स्तरीय चिल्ड्रन साइंस प्रतियोगिता का समापन शाम 4:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. हितेश गुप्ता, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. आंचल शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. तरुण शास्त्री मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. मुकुल शर्मा, डॉ. सौरभ शांडिल, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. धर्मेंद्र कुमार, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. मोनिका सूद, डॉ. शुभांगी और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
समापन : राजकीय महाविद्यालय सोलन में पर्यटन सप्ताह समारोह का समापन दोपहर 2:00 बजे होगा।
प्रतियोगिता : दाड़लाघाट स्कूल में आयोजित खंड स्तरीय चिल्ड्रन साइंस प्रतियोगिता का समापन शाम 4:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. हितेश गुप्ता, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. आंचल शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. तरुण शास्त्री मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. मुकुल शर्मा, डॉ. सौरभ शांडिल, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. धर्मेंद्र कुमार, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. मोनिका सूद, डॉ. शुभांगी और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
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