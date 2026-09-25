Solan News: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती पर सोलन में कोटि-कोटि वंदन कार्यक्रम आयोजित

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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल ने राष्ट्र चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर श्रद्धापूर्वक ‘कोटि-कोटि वंदन’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। नगर निगम सोलन की महापौर सुषमा शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने उनके राष्ट्रसेवा, सादगी, त्याग और समर्पण के विचारों को याद किया। उन्होंने एकात्म मानववाद के प्रणेता के रूप में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन भारतीय संस्कृति के लिए प्रेरणादायी है। उनके विचार राष्ट्रहित और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की भावना को प्रेरित करते हैं। ये विचार आज भी समाज और राष्ट्रसेवा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। उन्होंने राष्ट्रहित और समाजसेवा के लिए निरंतर कार्य करने की प्रतिज्ञा ली।कार्यक्रम में वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को विस्तार से बताया। उन्होंने राष्ट्रसेवा, सादगी और त्याग के उनके सिद्धांतों पर जोर दिया। एकात्म मानववाद के उनके दर्शन को भी स्मरण किया गया। वक्ताओं ने उनके जीवन को भारतीय संस्कृति और राष्ट्रहित के लिए प्रेरणादायी बताया।कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने अध्यक्षता की। नगर निगम सोलन की महापौर सुषमा शर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थीं। महामंत्री संजय मलिक और धर्मेंद्र ठाकुर भी उपस्थित रहे। पार्षद डॉ. प्रियंका पांजा सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।