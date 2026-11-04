Solan News: कुमारहट्टी में भूस्खलन से बनी झील का निकाला पानी, टला खतरा

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संवाद न्यूज एजेंसीरामशहर (सोलन)। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुमारहट्टी गांव के पास चिकनी नदी में भूस्खलन से बनी कृत्रिम झील का पानी सोमवार शाम को निकाल दिया गया। इससे नालागढ़ के मैदानी क्षेत्रों पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। कई दिनों से प्राकृतिक झील के कारण यहां बड़ी मात्रा में पानी जमा हो गया था। आसपास के लोग पिछले कई दिनों से डर के साए में जी रहे थे। उन्हें आशंका थी कि झील टूटने या पानी का दबाव बढ़ने से निचले क्षेत्रों में भारी नुकसान हो सकता था। इसी चिंता के चलते झील से पानी निकालने के लगातार प्रयास किए जा रहे थे।सोमवार शाम को पोकलेन मशीनों की सहायता से भूस्खलन के मलबे से बनी प्राकृतिक झील के मुख्य हिस्से को खोला गया। सावधानीपूर्वक पानी की निकासी के लिए रास्ता बनाया गया। इसके बाद कृत्रिम झील में जमा पानी धीरे-धीरे बहना शुरू हो गया। अब पानी चिकनी नदी के रास्ते नालागढ़ के मैदानी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। पानी की निकासी से क्षेत्र के लोगों ने राहत महसूस की है।नालागढ़ के विधायक बावा हरदीप सिंह ने बताया कि कुमारहट्टी के पास बनी कृत्रिम झील का पानी निकाल दिया गया है। जन सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।