Solan News: गड़खल-धर्मपुर मार्ग पर टारिंग के चलते 10 अक्टूबर तक वाहनों की आवाजाही बंद

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संवाद न्यूज एजेंसीकसौली (सोलन)। लोक निर्माण विभाग ने गड़खल-धर्मपुर वाया मोती कोना मार्ग पर टारिंग का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके चलते मार्ग पर 7 से 10 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस संबंध में एसडीएम कसौली ने आदेश जारी किए हैं।प्रशासन के अनुसार, सड़क की टारिंग का कार्य निर्धारित समय में पूरा करने के लिए मार्ग को चार दिनों तक वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा। यह आदेश लोक निर्माण विभाग कसौली उपमंडल के सहायक अभियंता की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर जारी किए गए हैं।मार्ग बंद रहने के दौरान गरखल से धर्मपुर आने-जाने वाले वाहनों को पाइनग्रोव स्कूल मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा। एसडीएम ने कसौली और धर्मपुर थाना प्रभारियों को प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं, ताकि डायवर्जन व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के साथ यातायात सुचारू रखा जा सके।प्रशासन ने वाहन चालकों और आम लोगों से अपील की है कि मार्ग बंद रहने के दौरान निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का ही इस्तेमाल करें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।