Solan News: 73वें संविधान संशोधन, सरकारी योजनाओं ई-एप्लिकेशन की दी जानकारी

पंचायत समिति सभागार में 10 पंचायतों के 50 नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सासंवाद न्यूज एजेंसीकंडाघाट (सोलन)। विकास खंड कंडाघाट में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों के प्रथम बैच का चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर वीरवार को पंचायत समिति सभागार में संपन्न हो गया। खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) ओपी शर्मा ने कहा कि पंचायत के विकास कार्यों और गांव की प्रगति में वार्ड सदस्यों की सबसे अहम भूमिका होती है। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से पंचायत के कामों में पारदर्शिता लाने और जनहित में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत हिन्नर, रहेड़, दंघील, झाझा, चायल, नगाली, बांजनी, सकोड़ी, तुंदल और सैंज के 50 नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों ने भाग लिया।प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञों ने प्रतिनिधियों को पंचायती राज के इतिहास, 73वें संविधान संशोधन, पंचायतों के अधिकार व कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा वीबीजीराम-जी, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), ग्राम सभा की कार्यप्रणाली, ई-एप्लिकेशन और पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की गई। साथ ही स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी और पशुपालन विभाग से जुड़ी योजनाओं से भी प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। इस अवसर पर बीडीसी अध्यक्षा इंद्रा देवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बतौर स्रोत व्यक्ति मौजूद रहे।