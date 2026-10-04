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Solan News: वीकेंड पर कसौली में उमड़े सैलानी, होटलों में ऑक्यूपेंसी फुल

Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
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मंकी पॉइंट और मालरोड पर रही चहल-पहल, धर्मपुर-कसौली मार्ग पर लगा जाम
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संवाद न्यूज एजेंसी
कसौली (सोलन)। सुहावने मौसम और वीकेंड के चलते पर्यटन नगरी कसौली में रविवार को पर्यटकों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। मैदानी इलाकों की भागदौड़ से दूर सुकून के पल बिताने पहुंचे सैलानियों की आमद से शांत वादियां गुलजार हो उठीं। कसौली के प्रमुख पर्यटन स्थलों मंकी पॉइंट, सनसेट पॉइंट, मालरोड, क्राइस्ट चर्च और गिल्बर्ट ट्रेल पर दिनभर चहल-पहल रही।

पर्यटकों की आमद से स्थानीय पर्यटन कारोबार में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। कसौली और आसपास के अधिकांश होटलों व होमस्टे में ऑक्यूपेंसी पूरी तरह फुल रही। एडवांस बुकिंग के कारण अचानक पहुंचे सैलानियों को कमरों के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। होटलों और रेस्तरां में दिनभर भीड़ रहने से कारोबारियों के चेहरे खिले नजर आए। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से स्थानीय परिवहन और टैक्सी कारोबार में भी तेजी दर्ज की गई है। कसौली के प्रमुख टैक्सी ऑपरेटर जसवीर सिंह ने बताया कि वीकेंड और खुशगवार मौसम के चलते इस बार पर्यटकों की भारी आमद देखने को मिल रही है। सैलानी स्थानीय दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के लिए बड़े पैमाने पर टैक्सियों की सेवाएं ले रहे हैं। काफी समय बाद पर्यटन कारोबार में ऐसी तेजी आई है, जिससे काम बहुत बेहतर चल रहा है। सैलानियों की भारी आवाजाही के कारण धर्मपुर-कसौली मुख्य मार्ग और आसपास के संपर्क मार्गों पर दिनभर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा। कुल मिलाकर इस वीकेंड ने होटल व्यवसायियों, ढाबा संचालकों और टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी आर्थिक राहत पहुंचाई है।
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