Solan News: रस्साकशी में दोनों वर्ग में टीम बी बनीं विजेता

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संवाद न्यूज एजेंसीकंडाघाट(सोलन)। राजकीय महाविद्यालय कंडाघाट में शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज में नई खेल सुविधा के तहत टेबल टेनिस का उद्घाटन किया गया। विद्यार्थियों के लिए कबड्डी और रस्साकशी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ।यह आयोजन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। प्राचार्य मदन मनकोटिया ने समारोह में मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन संयोजक हरिंद्र की देखरेख में संपन्न हुआ। कबड्डी में छात्राओं के वर्ग में टीम ए विजेता रही। छात्रों के वर्ग में टीम बी ने जीत दर्ज की। रस्साकशी के कड़े मुकाबले में छात्र और छात्रा दोनों वर्गों में टीम बी ने बाजी मारी। समापन अवसर पर प्राचार्य मदन मनकोटिया ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफियां प्रदान कीं।प्राचार्य मदन मनकोटिया ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेलों में हार-जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण खेल भावना, अनुशासन और निरंतर अभ्यास होता है। उन्होंने यह भी बताया कि खेल युवाओं में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इस अवसर पर कॉलेज के सभी प्राध्यापक, गैर-शिक्षक कर्मचारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। उपस्थित सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।