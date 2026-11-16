Solan News: धर्मपुर ब्लॉक की 13 पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन, चयनित महिलाओं पर नहीं आई कोई आपत्ति

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संवाद न्यूज एजेंसीधर्मपुर (सोलन)। विकास खंड धर्मपुर की 26 पंचायतों में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत चयनित महिलाओं के बीपीएल सूची में शामिल होने की पुष्टि के लिए विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को 13 पंचायतों में ग्राम सभाएं हुईं, जबकि शेष 13 पंचायतों में 17 नवंबर को सभाएं आयोजित की जाएंगी। सोमवार को हुई ग्राम सभाओं में चयनित महिलाओं के नामों को लेकर किसी भी पंचायत में आपत्ति दर्ज नहीं हुई।योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए पात्र महिलाओं का चयन किया जा रहा है। विशेष ग्राम सभाओं में चयनित महिलाओं की पात्रता और उनके नामों का सत्यापन किया गया। इसके बाद सूची को अंतिम रूप दिया गया। शेष पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं में भी चयनित महिलाओं के नामों पर आपत्ति दर्ज करवाने का अवसर मिलेगा।गौरतलब है कि सरकार ने योजना के तहत पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा पहले 60 हजार रुपये निर्धारित की थी, जिसे अब बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, विकास खंड धर्मपुर की 26 पंचायतों में अब तक 460 महिलाओं का चयन किया जा चुका है।वहीं, सरकार की ओर से 11 दिसंबर को चार वर्ष की उपलब्धियों के अवसर पर चयनित महिलाओं को 1,500-1,500 रुपये देने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने की घोषणा किए जाने की संभावना है।इन पंचायतों में हुई ग्राम सभाएंसोमवार को धर्मपुर, चम्मो, गुल्हाड़ी, जंगेशू, कोटला, नारी, हुंडग, मैहलो, प्राथा, निचली गांगुड़ी, जाबली और कामली सहित 13 पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया।