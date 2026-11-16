Solan News: नालागढ़ में रोपड़ रोड पर पैचवर्क के कारण लगा लंबा जाम

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संवाद न्यूज़ एजेंसीनालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ के रोपड़ रोड पर सोमवार को लोक निर्माण विभाग की ओर से करवाए जा रहे पैचवर्क के कारण सुबह 9:30 बजे से भारी जाम लग गया। यह समय कार्यालयों, अस्पताल और कोर्ट जाने वाले लोगों के लिए काफी व्यस्त रहता है। इसी मार्ग पर कई बैंक भी स्थित हैं। ऐसे में जाम के कारण लोगों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।दो दिन की छुट्टियों के बाद सोमवार को बैंक और सरकारी कार्यालय खुले थे, जिसके चलते सड़कों पर भीड़ अधिक थी। लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग पैचवर्क का काम छुट्टियों के दौरान या देर शाम को भी करवा सकता था, ताकि आम जनता को परेशानी न उठानी पड़े।उधर, लोक निर्माण विभाग नालागढ़ के सहायक अभियंता राकेश कालिया ने कहा कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा, ताकि लोगों को असुविधा न हो।