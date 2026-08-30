Solan News: भुड्ड में कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद भागवत कथा
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 31 Aug 2026 12:34 AM IST
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पहले दिन श्रीमद्भागवत कथा का सुनाया महत्व
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। मलपुर पंचायत के उपरली भुड़ के शिवमंदिर में ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित श्रीमदभागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। आयोजन समिति के स्वर्ण सिंह सैनी ने बताया कि कलश यात्रा कथा स्थल से संत राम स्वरूप महाराज की कुटिया से लेकर शिव वापिस शिव मंदिर तक निकाली गई जिसमें पंचायत की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कलश यात्रा के बाद पहले दिन कथा 4 बजे प्रारंभ हुई। कथा वाचक हरि जी महाराज ने भागवत महात्मय कथा, आत्मदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी धुंधुली,गोकर्ण और धुंधुकारी का जन्म, धुंधुकारी के बुरे कर्म, उसकी मृत्यु और प्रेत योनि, गोकर्ण जी द्वारा उसका उद्धारतथा सप्ताह भागवत श्रवण की महिमा का वर्णन किया गया। इस अवसर पर गाँव प्रतिष्ठित श्रोताओ सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
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बद्दी (सोलन)। मलपुर पंचायत के उपरली भुड़ के शिवमंदिर में ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित श्रीमदभागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। आयोजन समिति के स्वर्ण सिंह सैनी ने बताया कि कलश यात्रा कथा स्थल से संत राम स्वरूप महाराज की कुटिया से लेकर शिव वापिस शिव मंदिर तक निकाली गई जिसमें पंचायत की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कलश यात्रा के बाद पहले दिन कथा 4 बजे प्रारंभ हुई। कथा वाचक हरि जी महाराज ने भागवत महात्मय कथा, आत्मदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी धुंधुली,गोकर्ण और धुंधुकारी का जन्म, धुंधुकारी के बुरे कर्म, उसकी मृत्यु और प्रेत योनि, गोकर्ण जी द्वारा उसका उद्धारतथा सप्ताह भागवत श्रवण की महिमा का वर्णन किया गया। इस अवसर पर गाँव प्रतिष्ठित श्रोताओ सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।