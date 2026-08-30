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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Shrimad Bhagwat Katha commenced in Bhudd with a Kalash Yatra.

Solan News: भुड्ड में कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद भागवत कथा

Mon, 31 Aug 2026 12:34 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 31 Aug 2026 12:34 AM IST
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Shrimad Bhagwat Katha commenced in Bhudd with a Kalash Yatra.
मलपुर पंचायत  भुड़ में श्रीमदभागवत कथा से पहले कलश यात्रा निकालते हुए गांव की महिलाए-स्रोत- ग्रा
पहले दिन श्रीमद्भागवत कथा का सुनाया महत्व
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संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। मलपुर पंचायत के उपरली भुड़ के शिवमंदिर में ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित श्रीमदभागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। आयोजन समिति के स्वर्ण सिंह सैनी ने बताया कि कलश यात्रा कथा स्थल से संत राम स्वरूप महाराज की कुटिया से लेकर शिव वापिस शिव मंदिर तक निकाली गई जिसमें पंचायत की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कलश यात्रा के बाद पहले दिन कथा 4 बजे प्रारंभ हुई। कथा वाचक हरि जी महाराज ने भागवत महात्मय कथा, आत्मदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी धुंधुली,गोकर्ण और धुंधुकारी का जन्म, धुंधुकारी के बुरे कर्म, उसकी मृत्यु और प्रेत योनि, गोकर्ण जी द्वारा उसका उद्धारतथा सप्ताह भागवत श्रवण की महिमा का वर्णन किया गया। इस अवसर पर गाँव प्रतिष्ठित श्रोताओ सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
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