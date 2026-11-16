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Solan News: क्षेत्रीय अस्पताल में सर्वर दो घंटे ठप, पर्ची कटाने के लिए मरीज परेशान

Mon, 16 Nov 2026 07:09 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 16 Nov 2026 07:09 PM IST
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Server down for two hours at regional hospital; patients face inconvenience in getting registration slips.
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में सरकारी लैब बंद होने के कारण क्रसना लैब के बाहर लगी मरीजों की कतारें।
एक दिन की छुट्टी के बाद सोलन अस्पताल में उमड़ी मरीजों की भीड़
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फीस काउंटर पर नहीं कटे ब्लड टेस्ट के बिल, क्रस्ना लैब में लगी कतारें
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में सर्वर ठप होने से मरीजों को पर्ची बनवाने और टेस्ट करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सोमवार को एक दिन की छुट्टी के बाद अस्पताल खुलते ही कुछ मिनटों में सर्वर बंद हो गया। इसके चलते करीब दो घंटे तक न तो मरीजों की पर्चियां बन सकीं और न ही टेस्ट के बिल कट पाए। मरीजों को पर्ची काउंटर पर लंबा इंतजार करना पड़ा।
सर्वर बंद होने के बाद मरीजों को आपातकालीन वार्ड की पर्चियां दी गईं, लेकिन इस प्रक्रिया में भी काफी समय लगा। पर्ची बनवाने के बाद मरीजों को ओपीडी के बाहर अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ा। डॉक्टरों ने जब मरीजों को ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह दी तो सर्वर बंद होने के कारण पर्चियों पर जरूरी नंबर नहीं डल पाए। इसके चलते अस्पताल की सरकारी लैब में ब्लड टेस्ट की सुविधा भी प्रभावित रही। मरीजों को जांच के लिए क्रस्ना लैब के बाहर कतारों में खड़ा होना पड़ा।
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अस्पताल में सर्वर ठप होने की समस्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। इससे मरीजों को बार-बार परेशानी झेलनी पड़ रही है। पिछले करीब दो महीनों में पांच से छह बार सर्वर बंद होने से अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हो चुकी हैं।
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कोट
प्रशासन ने संबंधित कंपनी को सर्वर ठीक करने के निर्देश दिए हैं। बार-बार आ रही समस्या का स्थायी समाधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। - डॉ. राकेश पंवार, चिकित्सा अधीक्षक
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