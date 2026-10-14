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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   scrub typhus patient

Solan News: क्षेत्रीय अस्पताल में एक सप्ताह बाद फिर सामने आया स्क्रब टायफस का मामला

Wed, 14 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:55 PM IST
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रोजाना पांच से छह मरीज पाए जा रहे लक्षण, अब तक 20 मरीज पॉजिटिव
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ग्रामीण क्षेत्रों में घास कटाई का कार्य हुआ शुरू, टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। क्षेत्रीय अस्पताल में करीब एक सप्ताह बाद फिर एक स्क्रब टायफस का मरीज सामने आया है। वहीं अस्पताल में अब रोजाना करीब पांच से छह मरीजों को स्क्रब टायफस होने के लक्षण पाए जा रहे हैं। ऐसे में संदिग्ध मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में अब तक 20 मरीजों में स्क्रब टायफस पॉजिटिव पाया गया है।
बताया जा रहा है कि मरीज जिला सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। मरीज को कई दिनों से बुखार की शिकायत थी। इसके बाद उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचा। अस्पताल में मरीज को टेस्ट करवाने के लिए कहा गया, जिसमें स्क्रब टायफस पॉजिटिव पाया गया। क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों के टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है। वहीं अस्पताल प्रशासन मरीजों की संख्या और स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। जिले और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अब घास काटने का कार्य शुरू कर हो गया है। अस्पताल में बुखार की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अस्पताल में संदिग्ध मरीजों की टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
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इनसेट
स्क्रब टायफस के लक्षण
- तेज बुखार और कंपकंपी
- कीड़े के काटने वाली जगह पर काला घाव
- सिरदर्द और शरीर में दर्द
- बुखार शुरू होने के 5 से 8 दिन बाद लाल चकत्ते उभरना
- अत्यधिक थकान, जी मिचलाना, उल्टी, भूख न लगना

कोट
अस्पताल में संदिग्ध मरीजों की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा गया है। एक नया मरीज सामने आया है। डॉक्टरों की ओर से मरीजों का उपचार किया जा रहा है। स्थिति सामान्य होने पर उन्हें दवाएं देकर घर भेज दिया जा रहा है।
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- डॉ. राकेश पंवार, चिकित्सा अधीक्षक, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन
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