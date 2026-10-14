Solan News: अवैध पार्किंग वसूली पर मेयर और कमिश्नर ने किया औचक निरीक्षण

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संयुक्त आयुक्त करेंगे जांच, अवैध वसूली पाई गई तो होगी कार्रवाईसिटी पुलिस चौकी के सामने है नगर निगम की यलो लाइन पार्किंगसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। शहर के वार्ड-पांच में सिटी पुलिस चौकी के सामने रेस्ट हाउस स्थित पार्किंग में निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली और नियमों की अनदेखी की शिकायतों पर नगर निगम महापौर सुषमा शर्मा और नगर निगम आयुक्त डॉ. राजदीप सिंह ने औचक निरीक्षण किया। संबंधित वार्ड पार्षद के साथ किए गए इस निरीक्षण में महापौर ने पार्किंग से संबंधित पूरा रिकॉर्ड सीज कर दिया गया। साथ मामले में जांच बिठा दी है। संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी बनाई है जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।नगर निगम को शिकायत मिली थी कि पार्किंग में निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की जा रही है। साथ ही पार्किंग शुल्क की निर्धारित दरों का बोर्ड न लगाने और टेंडर की शर्तों का पालन न करने की शिकायतें भी मिली थीं। इन्हीं शिकायतों की जांच के लिए निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्किंग से संबंधित सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए सीज किया गया है। साथ ही संयुक्त आयुक्त चेतन चौहान की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई जो मामले की विस्तृत जांच करेगी। वहीं नगर निगम आयुक्त डॉ. राजदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि सभी पार्किंग संचालकों को निर्धारित पार्किंग शुल्क की सूची लगानी होगी। उल्लंघन करने वालों पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसडीओ ई अल्पना ठाकुर भी मौके पर मौजूद रहीं।इनसेटमालरोड स्थित चिल्ड्रन पार्क का किया निरीक्षणमालरोड स्थित चिल्ड्रन पार्क का महापौर सुषमा शर्मा व नगर निगम आयुक्त डाॅ. राजदीप सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पार्क में झूलों, बेंचों और दीवारों की स्थिति को जांचा। महापौर सुषमा शर्मा ने कहा कि जल्द ही पार्क का कायाकल्प होगा, इसको लेकर जल्द प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। वहीं पार्क में किसी तरह की अवैध गतिविधियां न हो उसके लिए दो सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे।