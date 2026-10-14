Solan News: अतिक्रमण पर 18 दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी वालों के 10,000 के चालान

संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। शहर में अवैध रूप से बैठे तहबाजारियों और रेहड़ी-फड़ी वालों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है। बुधवार को नगर निगम की टीम ने शहर के कोटलानाला, नवजीवन अस्पताल, गंज बाजार और अपर बाजार में कार्रवाई कर 18 दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी वालों के 10,000 रुपये के चालान किए। नगर निगम की टीम एसडीओ ई गोपी चंद की अगुवाई में राजगढ़ रोड पर निरीक्षण पर गई। इस दौरान नवजीवन अस्पताल से कोटलानाला तक अवैध रूप से बैठे तहबाजारियों और दुकानों के बाहर तक सामान सजाकर बैठे आठ लोगों के चालान किए गए और 5000 रुपये की राशि मौके पर वसूली। वहीं जिन रेहड़ी संचालकों के लाइसेंस पुराने थे उन्हें नए लाइसेंस बनाने को कहा गया। इस दौरान नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।वहीं दोपहर बाद नगर निगम महापौर सुषमा शर्मा और निगम आयुक्त डॉ. राजदीप सिंह ने औचक निरीक्षण के दौरान अपर बाजार और गंज बाजार में दुकानों से बाहर सामान सजाकर बैठे 10 लोगों के पांच हजार रुपये के चालान किए। शहर की ज्यादातर सड़कें बहुत संकरी है। त्योहारी सीजन के चलते दुकानों के बाहर तक सामान बेचने के लिए सजाया है। आधी सड़क तक दुकानदारों का सामान फैला होने से खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वाहनों की आवाजाही में भी परेशानी होती है।