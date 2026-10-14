फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   cultural news solan

Solan News: भजनों पर झूमकर महिलाओं ने की मां कूष्मांडा की पूजा-अर्चना

Wed, 14 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
सोलन। जिलेभर के मंदिरों में चौथे नवरात्र पर महिलाओं ने भजन कीर्तन पर झूमकर माता कूष्मांडा की पूजा-अर्चना की। मंदिरों के बाहर मुख्य द्वार तक श्रद्धालु हाथों में प्रसाद लेकर दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। शहर के शूलिनी माता मंदिर, गंज बाजार स्थित दुर्गा माता मंदिर और मालरोड स्थित दुर्गा माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। कुछ श्रद्धालुओं ने माता को चुनरी, फल और फूल प्रसाद में चढ़ाए तो कुछ श्रद्धालुओं ने अपने घरों में बना हलवा, पूरी और चने का भोग माता को लगाया। कई श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में कंजक पूजन कर आर्शीवाद प्राप्त किया। वहीं शूलिनी माता मंदिर में महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए है। सीसीटी कैमराें से नजर रखी जा रही है।
विज्ञापन

पांचवेें नवरात्र पर वीरवार को मां स्कंदमाता की पूजा-अर्चना की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां स्कंदमाता की उपासना से साधक को मृत्यु लोक में ही परम शांति तथा सुख मिलता है और वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर बढ़ता है। केले का भोग लगाना चाहिए। इससे परिवार में सुख-शांति आती है। मां की उपासना से असाध्य रोगों का निवारण होता है और गृहक्लेश से मुक्ति मिलती है। बुद्धि-बल में वृद्धि के लिए मां को मंत्रों के साथ इलायची चढ़ाएं और किसी कन्या को कोई भी आभूषण भेंट करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed