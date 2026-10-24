Solan News: भाषण के माध्यम से नशे के प्रति किया जागरूक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीयुवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दियासुबाथू (सोलन)। आर्य पब्लिक हाई स्कूल सुबाथू में शनिवार को ‘नशा एक जानलेवा बीमारी’ विषय पर अंतर-स्कूली भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लेकर नशे के दुष्प्रभावों और इससे बचाव के उपायों पर विचार साझा किए।प्रतियोगिता में शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त उप शिक्षा निदेशक ओपी तंवर, सेवानिवृत्त प्राध्यापक राजेंद्र दिनेश और सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक हेमंत जोशी ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। विद्यार्थियों ने भाषणों के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया और युवाओं को इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया।ओपी तंवर ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि नशे की लत युवा पीढ़ी के भविष्य को प्रभावित कर रही है। इससे बचाव के लिए सामाजिक जागरूकता और ऐसी रचनात्मक प्रतियोगिताएं बेहद जरूरी हैं।प्रतियोगिता के समापन पर ओपी तंवर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्कूल के प्रधानाचार्य पूर्ण ठाकुर ने निर्णायक मंडल, अन्य स्कूलों से आए शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि स्कूल भविष्य में भी विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए ऐसे सामाजिक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा।