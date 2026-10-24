Solan News: मौसम का मिजाज अगले पांच दिन साफ रहेगा आसमान

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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। जिले में आने वाले दिनों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले पांच दिनों तक बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। ऐसे में किसानों और बागवानों को खेतों और बागों से जुड़े जरूरी कार्य समय पर पूरा करने का अवसर मिलेगा।विभाग ने किसानों को गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करने की सलाह दी है। बुवाई से पहले खेत में गोबर की खाद या अच्छी तरह सड़ी हुई कंपोस्ट मिलानी चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरता, जल धारण क्षमता और जैविक गुणों में सुधार होता है। जिन किसानों की पत्तागोभी और फूलगोभी की पौध 20 से 25 दिन की हो चुकी है, वे पौध की रोपाई मेड़ों पर करें।इसके अलावा, मौसम साफ रहने पर बागवान सेब के पेड़ों के तनों पर जमीन से दो से तीन फीट की ऊंचाई तक चूने का लेप लगाएं। इसके लिए 100 लीटर पानी में 30 किलोग्राम चूना, 500 ग्राम कॉपर सल्फेट और 500 मिलीलीटर अलसी का तेल अच्छी तरह मिलाएं।सेब के पेड़ों को कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए तनों पर जमीन से करीब 30 से 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पीले चिपचिपे बैंड भी लगाएं। इससे कीटों को पेड़ों के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने से रोकने में मदद मिल सकती है।