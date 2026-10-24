Solan News: काॅलोनी में समस्याओं का अंबार, गंदगी और सीवरेज से लोग परेशान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बद्दी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस-4 में खाली प्लाट से कई दिनों से नहीं उठा कूड़ासंवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। बद्दी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस-4 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कॉलोनी के भवनों की हालत जर्जर हो चुकी है। छतों से पानी टपकता है और दीवारों पर पेड़ उग आए हैं। नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी फैली हुई है। खाली प्लॉटों में कूड़े के ढेर लगे हैं, जहां आवारा पशु कूड़ा बिखेर रहे हैं। वहीं, सीवरेज ओवरफ्लो होने से गंदा पानी सड़कों और भवनों के आसपास फैल रहा है, जिससे लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है।बद्दी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस-4 में 608 मकान हैं, जिनमें करीब पांच हजार लोग रहते हैं। यह कॉलोनी हिमुडा के अधीन है और वर्ष 1999 में बनाई गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उन्होंने यहां मकान खरीदे थे, तब उन्हें बेहतर सुविधाओं की उम्मीद थी, लेकिन अब यहां रहना मुश्किल होता जा रहा है। सीवरेज लाइन चोक होने से भवनों के सामने गंदगी बह रही है। कुछ भवनों में लगातार पानी टपक रहा है। कॉलोनी परिसर के एक खाली प्लॉट में कूड़े के ढेर लगे हैं। कुत्ते और गोवंश कूड़े को इधर-उधर फैला रहे हैं।पार्क की हालत खराब, बच्चों के खेलने की सुविधा नहींकॉलोनी में पिछले 11 वर्षों से रह रहे पंजाब निवासी शेर सिंह ने बताया कि पार्क की हालत काफी खराब है। पार्क में बरसाती घास उगी हुई है, जिसकी लंबे समय से सफाई नहीं की गई है। बच्चे इसी घास में खेलते हैं। पार्क में बच्चों के लिए झूले भी नहीं लगाए गए हैं।कूड़ा नहीं उठने से फैल रही गंदगीमहेश निषाद ने बताया कि खाली प्लॉट में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जेबीआर कंपनी की ओर से कूड़ा नहीं उठाए जाने के कारण गंदगी फैल रही है। जानवर भोजन की तलाश में कूड़े को इधर-उधर बिखेर देते हैं। हवा के साथ कूड़ा उड़कर लोगों के घरों के सामने जमा हो जाता है।सीवरेज ओवरफ्लो होने से बीमारी फैलने का खतरामुकेश यादव ने कहा कि कॉलोनी में सीवरेज लाइन ओवरफ्लो हो रही है। इस समस्या के बारे में कई बार हिमुडा को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हुआ है। इससे कॉलोनी में गंदगी फैल रही है और बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है।जर्जर भवन और कम स्ट्रीट लाइट से परेशानीअशोक कुमार ने बताया कि भवनों की दीवारों पर पेड़ उग आए हैं और दरवाजे व खिड़कियां टूट चुकी हैं। कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है। इसके चलते कई स्थानों पर शाम होते ही अंधेरा छा जाता है।कोटकॉलोनी से कूड़ा उठाने के लिए जेबीआर कंपनी के कर्मचारियों को कहा जाएगा। इसके अलावा सीवरेज व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट को भी दुरुस्त करवाया जाएगा। संदीप ठाकुर, सहायक अभियंता, हिमुडा