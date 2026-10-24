फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Rajiv Gandhi Day-Boarding School will be built in Mamlig.

Solan News: ममलीग में ही बनेगा राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल

Sun, 25 Oct 2026 01:21 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sun, 25 Oct 2026 01:21 PM IST
विज्ञापन
स्वास्थ्य मंत्री ने किया निर्माण स्थल का निरीक्षण, प्रभावित परिवारों को सुरक्षा का आश्वासन
विज्ञापन

कटिंग के दौरान पहाड़ धंसने और दरारें आने से पैदा हुई थी असमंजस की स्थिति
स्वास्थ्य मंत्री ने किया मौके का निरीक्षण, अब निर्माण का रास्ता भी हुआ साफ
संवाद न्यूज एजेंसी
कंडाघाट (सोलन)। ममलीग में निर्माणाधीन सीबीएसई पैटर्न राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का स्वास्थ्य मंत्री ने औचक निरीक्षण किया। पहाड़ी की कटिंग के दौरान जमीन में दरारें आने और दो परिवारों के मकानों को खतरा पैदा होने के बाद निर्माण कार्य प्रभावित हो गया था।
अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्कूल का निर्माण ममलीग में ही होगा। उन्होंने कहा कि यहां पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। साथ ही, प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। इसके बाद भी खतरा बरकरार रहने और जरूरत पड़ने पर सरकार प्रभावित परिवारों के लिए नए मकान बनवाएगी।
विज्ञापन

गौरतलब है कि निर्माण स्थल पर पहाड़ी की कटिंग के दौरान एक हिस्सा धंस गया था, जिससे जमीन में बड़ी दरारें आ गई थीं। इस घटना में करीब 15 लाख रुपये की लागत से बनी सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद स्कूल का निर्माण स्थल बदले जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्री के बयान से स्पष्ट हो गया है कि स्कूल का निर्माण ममलीग में ही किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed