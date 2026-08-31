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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Rail traffic halted between Koti and Gumman due to soil washout; track repair work initiated.

Solan News: कोटी-गुम्मन के बीच मिट्टी बहने से रेल यातायात थमा, शुरू की ट्रैक की मरम्मत

Tue, 01 Sep 2026 12:39 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Tue, 01 Sep 2026 12:39 AM IST
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रेललाइन पर आए मलबे को हटाने का कार्य भी किया शुरू
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रेलवे की टीम ने भी जांची सुरक्षा, पूरी तरह सुरक्षित होने पर चलेंगी ट्रेनें
संवाद न्यूज एजेंसी
परवाणू (सोलन)। विश्व धरोहर कालका-शिमला रेल लाइन पर कोटी और गुम्मन रेलवे स्टेशनों के बीच ब्रिज नंबर 57 के पास ट्रैक के किनारे की मिट्टी बह जाने के बाद रेलवे ने एहतियातन ट्रेनों का संचालन रोक दिया था। मिट्टी बहने की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक की सुरक्षा जांच शुरू की। प्रभावित हिस्से में रेलवे कर्मचारियों की ओर से मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें डंगा लगाया जा रहा है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रैक की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने के बाद ही रेल सेवाओं को दोबारा बहाल किया जाएगा। लगातार बारिश के कारण कालका-शिमला रेल मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन और मिट्टी खिसकने का खतरा बना हुआ है। रेलवे की टीमें ट्रैक की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा रेल लाइन पर कोटी और गुम्मन स्टेशन के बीच जहां पर भी मलबा आया है, उसे भी साफ करने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि ट्रैक में डंगा लगाने के कार्य में अभी समय लगेगा। वहीं 13 सितंबर तक रेललाइन पर चलने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।
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इनसेट
परवाणू में फिर हुई बारिश
परवाणू सोमवार शाम को हुई थोड़ी देर की बारिश से नाले एक बार फिर से उफान पर हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल कोई नुकसान होने की सूचना नहीं हैं। मगर बारिश से नालों में पानी भरने से आसपास रहने वाले लोगों में डर बना हुआ है। सेब मंडी के पास एक बार फिर से एनएच-5 पर मलबा आने के चलते रोड बंद हो गया है, जिसे पुलिस के जवान कंट्रोल कर रहे हैं।
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