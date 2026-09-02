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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Pushcart collides with car; driver dies, wife critically injured and referred to PGI.

Solan News: कार से टकराया ठेला, चालक की मौत, पत्नी गंभीर घायल में पीजीआई रेफर

Thu, 03 Sep 2026 12:35 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Thu, 03 Sep 2026 12:35 AM IST
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पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बरोटीवाला(सोलन)। बद्दी-बरोटीवाला मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में मोटर ठेला चालक अर्जुन (30) की मौत हो गई। उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बद्दी अस्पताल से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। इस दुर्घटना में उनके दो बच्चों को भी हल्की चोटें आई हैं।

मृतक अर्जुन पंजाब के लुधियाना जिले के माछीवाड़ा गांव का रहने वाला था और बद्दी में जेबीआर कंपनी में सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत था। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। हादसा सिक्का होटल के पास हुआ जब अर्जुन अपनी पत्नी और बच्चों को ठेले पर बैठाकर बरोटीवाला की ओर जा रहा था। उसने एक ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया और सामने से आ रही स्विफ्ट कार से टकरा गया। घायलों को बद्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां अर्जुन ने दम तोड़ दिया। पत्नी को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक अर्जुन के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
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