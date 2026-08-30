फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   On the first day, the significance of the Bhagavata Mahapurana was described.

Solan News: प्रथम दिवस भागवत महापुराण के महात्म्य का किया वर्णन

Mon, 31 Aug 2026 12:15 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 31 Aug 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
On the first day, the significance of the Bhagavata Mahapurana was described.
कुनिहार के ठाकुरद्वारा मंदिर में आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के दौरान मौजूद श्रद्धालु। संव
प्राचीन ठाकुरद्वारा मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार(सोलन)। प्राचीन ठाकुरद्वारा मंदिर हाटकोट कुनिहार में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के प्रथम दिवस कथा व्यास अरुण शर्मा ने श्रद्धालुओं को भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन सुनाया। श्रीरामलीला जनकल्याण समिति के तत्वावधान में राजदरबार परिसर में आयोजित कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भागवत कथा का श्रवण किया।

कथा व्यास अरुण शर्मा ने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। भागवत कथा के श्रवण से मनुष्य के भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य का भाव जागृत होता है। उन्होंने कहा कि कलियुग में भगवान के नाम का स्मरण और कथा श्रवण आत्मिक शांति एवं जीवन कल्याण का सरल मार्ग है। भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करते हुए उन्होंने भक्ति देवी और उनके पुत्र ज्ञान तथा वैराग्य का प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि कलियुग के प्रभाव से भक्ति कमजोर हो गई थी और ज्ञान-वैराग्य वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे। भक्ति देवी ने नारद जी के समक्ष अपनी व्यथा रखी। नारद जी ने उन्हें बताया कि श्रीमद्भागवत कथा के श्रवण से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुनः जागृत हो सकते हैं। इसके बाद सनकादि ऋषियों के माध्यम से भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा श्रवण के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य पुनः युवा हो गए तथा भक्ति देवी भी पुष्ट होने लगीं। कथा व्यास ने कहा कि यह प्रसंग संदेश देता है कि भगवान की कथा मनुष्य के भीतर सोई हुई आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने की शक्ति रखती है। कथा में श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना राजा परीक्षित को मिले श्राप और उनके द्वारा शुकदेव मुनि से भागवत कथा सुनने के प्रसंग का भी विस्तार से वर्णन किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed