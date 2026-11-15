Solan News: डेढ़ माह से बारिश नहीं, सोलन में 60 फीसदी क्षेत्रों में मटर व गेहूं की बिजाई ठप

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सब्जी मंडी में मटर से होता है करीब 4 करोड़ का कारोबारसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। जिले में करीब डेढ़ माह से बारिश न होने के कारण किसान-बागवान परेशान हैं। सूखे के चलते मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के करीब 60 प्रतिशत हिस्से में बिजाई का कार्य रुक गया है। किसानों ने बाजारों और कृषि विभाग से बीज तो खरीद लिया है, लेकिन नमी की कमी के कारण खेतों में बिजाई नहीं कर पा रहे हैं। अब लहसुन की फसल पर भी सूखे का खतरा मंडराने लगा है। इन दिनों लहसुन के पौधे जमीन से बाहर निकलने लगे हैं।जानकारी के अनुसार, सोलन सब्जी मंडी में मटर का करीब चार करोड़ रुपये का कारोबार होता है। जिले में 1,643 हेक्टेयर भूमि पर मटर की बिजाई की जाती है, लेकिन बारिश न होने से अधिकांश क्षेत्रों में इसकी बिजाई का समय निकल गया है। वहीं, गेहूं की बिजाई में भी देरी होने लगी है।जिले में करीब 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती होती है। किसानों ने गेहूं की अगेती और पछेती किस्मों का बीज कृषि खंडों से खरीद लिया है, लेकिन बारिश न होने से बिजाई नहीं हो पा रही है। गेहूं जिले की प्रमुख रबी फसल है। यहां करीब 25,400 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की खेती की जाती है, जिसमें से 22 हजार हेक्टेयर में गेहूं बोया जाता है।इसके अलावा किसान जौ, जई, सरसों, तारामीरा, चना और सब्जियों में मटर, गोभी, प्याज व लहसुन की खेती भी करते हैं। बीबीएन (बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़) सहित जिले के मैदानी क्षेत्रों में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में किसान मुख्य रूप से घरेलू जरूरतों के लिए फसलें उगाते हैं। फिलहाल किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।