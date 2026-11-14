Solan News: पट्टा महलोग-शक्तिघाट-सोलन बससेवा बंद, लोग परेशान

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उपायुक्त और परिवहन अधिकारियों से दोबारा बस शुरू करने की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीकसौली (सोलन)। पट्टा महलोग से शक्ति घाट और कसौली होते हुए सोलन जाने वाली वर्षों पुरानी सुबह 7 बजे की निजी बस सेवा अचानक बंद होने से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। इस रूट पर फिलहाल कोई सरकारी बस सेवा भी उपलब्ध नहीं है। बस सेवा बंद होने से दर्जनों पंचायतों के ग्रामीणों, विशेषकर विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।यह बस क्षेत्र के लोगों के लिए लाइफलाइन थी। विद्यार्थियों, कॉलेज जाने वाले युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की दिनचर्या इसी बस पर निर्भर थी। बस बंद होने से लोगों को स्कूल, कॉलेज और दफ्तर पहुंचने के लिए महंगे वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है।इस समस्या को लेकर पट्टा, बाड़िया, भावगुड़ी सहित आसपास की दर्जनों पंचायतों के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने एकजुट होकर सोलन के उपायुक्त से मुलाकात की और अपनी मांग रखी। उन्होंने जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर जल्द एचआरटीसी की नियमित बस सेवा शुरू करने की मांग की। ग्रामीणों ने दून के विधायक राम कुमार चौधरी और कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी से भी मामले में हस्तक्षेप कर जल्द राहत दिलाने की अपील की है।क्षेत्र के समाजसेवी राजू शर्मा ने कहा कि सुबह 7 बजे की बस इस क्षेत्र की लाइफलाइन थी। इसके बंद होने से सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों और रोजगार के लिए रोजाना सफर करने वाले युवाओं को हो रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से इस रूट पर बिना देरी नियमित सरकारी बस सेवा शुरू करने की मांग की।कोटबस सेवा बंद होने के कारणों का पता लगाया जाएगा। यदि बिना किसी उचित कारण के बस का संचालन बंद किया गया है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - कविता ठाकुर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी