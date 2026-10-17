Solan News: विधायक ने शीतलाघाटी में सामुदायिक भवन की रखी आधारशिला
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:55 PM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:55 PM IST
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सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सुनीं लोगों की समस्याएं
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन/ दाड़लाघाट। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने शनिवार को शीतलाघाटी में सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में मातृ शक्ति को सीधा धन हस्तांतरित कर सशक्त बनाना शामिल है। विधायक ने सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए तीन लाख रुपये की पहली किस्त देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह भवन स्थानीय लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधा देगा। संजय अवस्थी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये किया है। भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 61 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये किया गया है। हिमाचल प्रदेश दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इतनी वृद्धि करने वाला पहला राज्य है।
विधायक ने देवधार मंदिर शहरोल में शेड निर्माण के लिए दो लाख रुपये देने की घोषणा की। ग्राम पंचायत शहरोल को 25 सोलर लाइट मिलेंगी। महिला मंडल शहरोल और कुइरू को 11-11 हजार रुपये दिए जाएंगे। युवक मंडल कुइरू को 11 हजार रुपये और आयोजन समिति को 21 हजार रुपये मिलेंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन/ दाड़लाघाट। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने शनिवार को शीतलाघाटी में सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में मातृ शक्ति को सीधा धन हस्तांतरित कर सशक्त बनाना शामिल है। विधायक ने सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए तीन लाख रुपये की पहली किस्त देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह भवन स्थानीय लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधा देगा। संजय अवस्थी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये किया है। भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 61 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये किया गया है। हिमाचल प्रदेश दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इतनी वृद्धि करने वाला पहला राज्य है।
विधायक ने देवधार मंदिर शहरोल में शेड निर्माण के लिए दो लाख रुपये देने की घोषणा की। ग्राम पंचायत शहरोल को 25 सोलर लाइट मिलेंगी। महिला मंडल शहरोल और कुइरू को 11-11 हजार रुपये दिए जाएंगे। युवक मंडल कुइरू को 11 हजार रुपये और आयोजन समिति को 21 हजार रुपये मिलेंगे।
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