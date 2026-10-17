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Solan News: खलोगडा सोसायटी के निदेशक मंडल के चुनाव 21 को

Sat, 17 Oct 2026 11:57 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:57 PM IST
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सात पदों के लिए 17 उम्मीदवार चुनाव प्रचार में डटे
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संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर (सोलन)। खलोगडा सोसायटी कुमारहटी के निदेशक मंडल के चुनाव के लिए 17 उम्मीदवार प्रचार में डटे हैं। 21 अक्तूबर को मतदान करवाया जाएगा। चुनाव पर्यवेक्षक राकेश कुमार ने बताया कि सात पदों पर 17 उम्मीदवार मैदान में हैं जिन्हें चुनावी चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं।

मतदान कुमारहटी के जीरो पॉइंट नाहन रोड पर स्थित खलोगडा सोसायटी के नए भवन में होगा। सोसायटी के नए भवन में सुबह 10 से शाम तीन बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। जोन एक में 170, जोन दो में 235, जोन तीन में 288, जोन चार में, 215, जोन पांच में 186, जोन छह में 206, जोन सात में 266 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे।
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