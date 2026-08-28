Solan News: बाईपास में फुटओवर ब्रिज अभाव दे रहा परेशानी

महिलाओं और बच्चों के लिए हादसे का बना खतरा, नहीं हो रहा समाधानसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। शहर के बाईपास पर बस स्टैंड के पास फोरलेन पर फुटओवर ब्रिज का न होना लोगों की परेशानियों का कारण बना हुआ है। फोरलेन के बीच में रेलिंग लगा दी गई है। इस कारण लोगों को अब सड़क पार करने के लिए करीब 100 मीटर दूर से घूम कर आना पड़ रहा है। वहीं कई लोग सड़क के बीच लगाई गई रेलिंग के नीचे से होकर सड़क पार करने को भी मजबूर हैं।रेलिंग के नीचे से सड़क पार करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। वहीं वार्ड पार्षद भी कई सालों से यहां फुटओवर ब्रिज बनाने की मांग उठा रहे हैं। वहीं नगर निगम की ओर से भी यहां लोगों को फुटओवर ब्रिज की सुविधा देने का वादा किया गया था, लेकिन वह अब तक पूरा नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें रोजाना यहां सड़क पार करनी पड़ती है, लेकिन फोरलेन के बीच में लाई गई रेलिंग के पार करीब 100 मीटर तक घूम कर दूसरी ओर जाना पड़ रहा है। वहीं देरी होने पर रेलिंग के नीचे से ही जाना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं और बच्चों के साथ हादसा होने का खतरा भी बना रहता है। लोगों ने मांग की है कि नगर निगम को इस समस्या का जल्द समाधान करना चाहिए। उधर, नगर निगम सोलन की महापौर सुषमा शर्मा ने बताया कि निगम की ओर से फुटओवर ब्रिज को लेकर एनएचएआई से बात की जा रही है। वहीं इसे लेकर प्रशासन को भी पत्र भेजा गया है और वार्ड पार्षद ने भी उपायुक्त के समक्ष इस मुद्दे को रखा है। फुटओवर ब्रिज की मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।