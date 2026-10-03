Solan News: वीकेंड पर उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, कसौली और गड़खल में लगा जाम

विज्ञापन

कसौली और चायल के सभी होटलों में 100 फीसदी एडवांस बुकिंगसंवाद न्यूज एजेंसीधर्मपुर (सोलन)। वीकेंड की छुट्टियों के चलते पर्यटन स्थल कसौली और आसपास के इलाकों में पर्यटकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बाहरी राज्यों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पर्यटक वाहनों के कारण कसौली और गड़खल में जाम की स्थिति बन गई। हालात यह रहे कि शिमला-चंडीगढ़ फोरलेन पर स्थित सनवारा टोल प्लाजा पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।कसौली छावनी परिषद की मल्टीपर्पज पार्किंग क्षमता से अधिक भर जाने के बाद कर्मचारियों ने बैरियर पर ही वाहनों को रोकना शुरू कर दिया। इसके चलते कसौली रिसॉर्ट से लेकर किम्मूघाट और गड़खल तक गाड़ियां रेंगती नजर आईं। पर्यटकों की ओर से सड़कों के किनारे अवैध रूप से गाड़ियां पार्क करने से समस्या और बढ़ गई। जाम में बसें भी फंसी रहीं, जिसके कारण यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को कई किलोमीटर तक पैदल ही अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ा। पर्यटकों की भारी संख्या से धर्मपुर, कसौली और चायल क्षेत्र के होटल संचालकों के चेहरे खिल गए। वीकेंड के लिए अधिकांश होटलों में 100 फीसदी तक एडवांस बुकिंग दर्ज की गई। जहां एक ओर होटल कारोबारी चांदी कूट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर अव्यवस्था से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे देवभूमि में आने वाले सभी पर्यटकों का स्वागत करते हैं, लेकिन सड़कों पर अवैध पार्किंग और यातायात प्रबंधन की नाकामी के कारण भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बसों की आवाजाही ठप होने से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में घंटों लग रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार और प्रशासन से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है।