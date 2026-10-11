Solan News: कांग्रेस की बैठक में उठा स्वास्थ्य सुविधाओं और मालभाड़े का मुद्दा

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संवाद न्यूज एजेंसीदाड़लाघाट (सोलन)। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्की की ओर से रविवार को जिला परिषद जोन दाड़लाघाट की बैठक शिव मंदिर में आयोजित की गई। बैठक में विधायक संजय अवस्थी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सतीश कश्यप और जिला परिषद वार्ड दाड़लाघाट के प्रभारी मोहन सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान संगठन की मजबूती, विकास कार्यों और स्थानीय जनसमस्याओं पर चर्चा की गई।विधायक संजय अवस्थी ने कार्यकर्ताओं से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में अभी से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने पंचायत और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, बूथ एजेंटों की सूचियों का पुनरीक्षण करने और जल्द पंचायत कमेटियों का गठन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के दौरान आपसी मतभेद भुलाकर पार्टीहित में एकजुट होकर काम करना चाहिए। साथ ही, सरकार की ओर से पंचायतों में करवाए गए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की अपील की।दाड़लाघाट सीएचसी में सुविधाएं बढ़ाने की मांगबैठक में दाड़लाघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का मुद्दा प्रमुखता से उठा। विधायक ने अस्पताल में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने और एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड तथा प्रयोगशाला जांच जैसी सुविधाएं शुरू करवाने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।ट्रक ऑपरेटरों के मालभाड़े का मुद्दा उठाबैठक में दाड़लाघाट के ट्रक ऑपरेटरों की ओर से उठाए जा रहे सिविल सप्लाई मालभाड़े के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। ऑपरेटरों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित पक्षों के साथ संवाद स्थापित करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, सीवरेज परियोजना, सड़क निर्माण और अन्य स्थानीय विकास कार्यों पर भी विचार-विमर्श किया गया।इस अवसर पर पूर्व उपप्रधान दाड़ला राजेश गुप्ता, वेद प्रकाश शुक्ला, रामकृष्ण बंसल, जगदीश ठाकुर, लाला शंकर दास अरोड़ा, संजय ठाकुर, सुरेंद्र वर्मा, सीडी बंसल, मस्त राम शर्मा, राजेंद्र पंवर, मनोज गौतम, जय सिंह ठाकुर, दीपक गजपति, नरेश अवस्थी, मेहर सिंह वर्मा, तिलक गौतम, अरुण शुक्ला, वेद शुक्ला, कमलकांत चंदेल, विनोद पंवर, जय शर्मा, बनिता चौहान, विद्यासागर शर्मा, संत पंवर, प्रेम केशव और कमलेश गौतम सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।