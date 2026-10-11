Solan News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:44 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:44 AM IST
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शिविर : यूको आरसेटी सोलन में महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण शिविर सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा।
टीकाकरण : नालागढ़ के धाना गांव में महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण सत्र सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
कार्यशाला : जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय सोलन में कंडाघाट विकासखंड की पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला पूर्वाह्न 11:00 बजे होगी।
बैठक : आजिविका मार्केट समिति सोलन की मासिक बैठक सपरून स्थित आजिविका मार्केट परिसर में पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. मनीष मित्तल
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. शुभांगी, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. विवेक शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. आंचल शर्मा मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. शिवानी चवालट छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
टीकाकरण : नालागढ़ के धाना गांव में महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण सत्र सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
कार्यशाला : जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय सोलन में कंडाघाट विकासखंड की पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला पूर्वाह्न 11:00 बजे होगी।
बैठक : आजिविका मार्केट समिति सोलन की मासिक बैठक सपरून स्थित आजिविका मार्केट परिसर में पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. मनीष मित्तल
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. शुभांगी, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. विवेक शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. आंचल शर्मा मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. शिवानी चवालट छुट्टी पर रहेंगी।