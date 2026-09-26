Solan News: चायल में विधि-विधान से किया श्री गणेश प्रतिमा का विसर्जन

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संवाद न्यूज एजेंसीचायल (सोलन)। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, चायल में गत 11 दिनों से समस्त चायलवासियों के सहयोग एवं श्रीजी परिवार ट्रस्ट की ओर से आयोजित गणेश उत्सव का शुक्रवार को श्री गणेश की प्रतिमा के विधि-विधानपूर्वक विसर्जन के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर गोबर एवं मिट्टी से निर्मित श्री गणेश की प्रतिमा का श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ विसर्जन किया गया। कार्यक्रम में श्रीहित अभय विशेष रूप से उपस्थित रहे तथा उनके सान्निध्य में समस्त धार्मिक आयोजन संपन्न हुए।ग्यारह दिनों तक चले इस उत्सव के दौरान रोजाना और शाम श्री गणेश का विधि-विधानपूर्वक पूजन, पाठ एवं आरती के साथ सत्संग और कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे चायल क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बना रहा। स्थानीय श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता की। शुक्रवार देर शाम, 25 सितंबर को विसर्जन कार्यक्रम के उपरांत श्रीजी परिवार ट्रस्ट की ओर से खीर एवं मालपुओं के भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में स्थानीय लोगों के साथ-साथ चायल पहुंचे श्रद्धालुओं एवं बाहर से आए लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया।इस अवसर पर श्रीहित अभय ने कहा कि धार्मिक एवं सामाजिक एकता को बढ़ावा देने वाले ऐसे आयोजन भविष्य में भी निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे। उन्होंने गणेश उत्सव को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी चायलवासियों, श्रद्धालुओं एवं ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग एवं सहभागिता बनाए रखने का आग्रह किया।