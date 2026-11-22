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बीबीएन में 4000 हेक्टेयर में होती है मक्की की खेती, अब रकबा बढ़ने की उम्मीदसंवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। बीबीएन के एथनॉल प्लांट में मक्की के टांडे (गांठें) का इस्तेमाल शुरू होने से फसल की मांग में तेजी आई है। इसका सीधा असर बाजार में भाव पर पड़ा है। करीब एक माह पहले 2400 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाली मक्की के टांडे के दाम अब 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। आढ़ती किसानों के घर से ही इस भाव पर खरीदारी कर रहे हैं। अच्छे दाम मिलने से क्षेत्र के किसान उत्साहित हैं। आगामी वर्ष मक्की की खेती का रकबा बढ़ने की उम्मीद है।बीबीएन क्षेत्र में करीब चार हजार हेक्टेयर भूमि पर मक्की की खेती की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में इसकी पैदावार अच्छी होती है, लेकिन उचित दाम नहीं मिलने के कारण किसान मक्की का उत्पादन कम कर धान की खेती को प्राथमिकता देते रहे हैं। इस बार शुरुआत में किसानों को 2400 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिल रहा था। अब एक माह के भीतर दाम में 600 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। खेड़ा के किसान अवतार सिंह, डूमनवाला के अमरचंद ठाकुर और नंदपुर के सौड़ी राम ने बताया कि इस बार मक्की की फसल अच्छी हुई है और टांडे के बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष किसान मक्की की खेती का रकबा बढ़ा सकते हैं। हालांकि, जिन किसानों ने शुरुआत में ही अपनी फसल बेच दी थी, उन्हें बढ़े हुए भाव का लाभ नहीं मिल पाया। वहीं, जिन किसानों ने मक्की के टांडे का भंडारण कर रखा है, उन्हें अब अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है।भोगपुर के सुरेंद्र सिंह, पंजेहरा के राज कुमार, बरूणा के विनोद ठाकुर और नंगल के टेकचंद चंदेल ने कहा कि एथनॉल प्लांट में मक्की के टांडे की खपत शुरू होना किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसान लंबे समय से क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की मांग कर रहे थे।उधर, किशनपुरा के आढ़ती पारस गौतम ने बताया कि एथनॉल प्लांट में मक्की के टांडे की मांग बढ़ने से इसके दाम में उछाल आया है। वर्तमान में किसानों से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदारी की जा रही है।