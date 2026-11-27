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सोलन। जिले के लिए अगले पांच दिन तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। नौणी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों के पूर्वानुमान के अनुसार 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लगातार शुष्क मौसम के कारण फसलों में मिट्टी की नमी की कमी हो सकती है। इससे सिंचाई की आवश्यकता बढ़ सकती है और कीटों के प्रकोप की संभावना भी है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों में समय पर सिंचाई करें। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए सूखी घास से मल्चिंग करें। कीटों के प्रकोप की रोकथाम के लिए फसलों की नियमित निगरानी भी जरूरी है। पशुओं को सूखे और सुरक्षित आश्रय स्थलों में रखने तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। गेहूं की फसल बिजने के 21 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई करें। सिंचाई के बाद पर्याप्त नमी होने पर यूरिया की दूसरी खुराक डालें। सेब के पौधों में फफूंद संक्रमण से बचाव के लिए बोर्डों पेस्ट लगाएं। ऊनी सेब माहू के प्रकोप की निगरानी करें और आवश्यकतानुसार क्लोरपाइरीफॉस का छिड़काव करें।