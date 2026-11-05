Solan News: बदलते मौसम से बढ़े आंखों की एलर्जी और फ्लू के मरीज

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- डॉक्टरों का कहना ग्रामीण क्षेत्रों में घास में धूल के कारण हो रही समस्यासंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। बदलते मौसम से आंखों में एलर्जी के साथ फ्लू जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले सप्ताह में सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल की नेत्र रोग ओपीडी में करीब 100 से ज्यादा मरीज एलर्जी और फ्लू जैसे लक्षण लेकर अस्पताल पहुंचे रहे हैं। मौसम में ठंड बढ़ने के साथ चलने वाली हवाओं के कारण धूल मिट्टी आंखों में जाना एलर्जी का मुख्य कारण बन रहा है।मरीजों में एलर्जी होने पर आंखों में दर्द होना, लालपन होना और बार-बार आंख से पानी निकलने की समस्या सामने आ रही है। वहीं इसका एक कारण ठंड के कारण बढ़ रहा जुकाम भी बताया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार ग्रामीण में घास और शहरों में हवाओं के साथ उड़ने वाली धूल के कारण यह समस्या बढ़ रही है। वहीं समय पर उपचार न करवाने से इसका असर नजर पर भी पड़ सकता है। ऐसे में डॉक्टरों की ओर से लोगों को समय समय पर आंखों को ठंडे पानी से धोने की सलाह दी जा रही है। साथ ही जरूरी दवाएं देकर धूल-मिट्टी वाले क्षेत्रों में कम जाने की सलाह दी जा रही है।इनसेटआंखों में एलर्जी के लक्षण- सुबह के समय आंखों में तेज खुजली- बार-बार आंखों से पानी आना- आंखों का लाल होना- देखने में परेशानी होनाइनसेटआंखो की एलर्जी से बचाव- बाहर से आने के बाद आंखों को ठंडे पानी से धोना- धूल-मिट्टी वाले क्षेत्रों में जाने से बचें- खुजली होने पर आंखों को रगड़ने से बचें- एलर्जी होने पर डॉक्टरों की सलाह के बिना दवा न लेंकोटठंड के साथ ही धूल-मिट्टी के कारण मरीज अस्पताल में आंखों में लालपन, दर्द होने और बार-बार पानी आने की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्हें उपचार समेत सलाह भी दी जा रही है।- डॉ. सुमित सूद, नेत्र रोग विशेषज्ञ, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन