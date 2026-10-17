फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   health checkup camp

Solan News: शिविर में 210 लोगों का जांचा स्वास्थ्य

Sat, 17 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
बद्दी (सोलन)। आयुष्मान आरोग्य मंदिर नंगल की ओर से शनिवार को ब्राह्मण माजरा स्थित न्यूटेक टेक्नोसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वास्थ्य जांच एवं नशामुक्ति जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीतू ठाकुर ने 210 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। लोगों को दवाइयां भी दी गईं। डॉ. नीतू ठाकुर ने लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। उन्होंने लोगों से नशे से दूर रहने और संतुलित आहार, नियमित व्यायाम तथा स्वस्थ दिनचर्या अपनाने की अपील की। उन्होंने डेंगू से बचाव के उपायों की जानकारी देते हुए बताया कि बुखार, आंखों में दर्द, उल्टी और भूख न लगने जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। योग प्रशिक्षक अजैब सिंह नायर ने लोगों को योग के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी निशा, प्लांट हेड रजनीश कुमार, एचआर हेड अनिल कुमार, सोहन सिंह, विनय कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed