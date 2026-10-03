Solan News: हरिपुर संडोली में 56 लोगों का जांचा स्वास्थ्य
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:55 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:55 PM IST
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बद्दी (सोलन)। आईआरजी संस्था ने ग्लेनमार्क फाउंडेशन के सहयोग से संचालित मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक के माध्यम से हरिपुर-संडोली में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। 56 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। निशुल्क दवाइयां दी गईं। डॉ. अंजलि गोयल ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ज्योति धीमान तथा सहायक दिनेश कुमार ने शिविर के संचालन में सहयोग किया।
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