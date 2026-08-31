Solan News: नौणी में 25 से 27 सितंबर तक सजेगा किसान मेला

संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। नौणी में होने वाले किसान मेले की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मेले को भव्य और सफल बनाने के लिए सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें रचिन चौधरी को मेला समिति का अध्यक्ष चुना गया।महासचिव शैलेंद्र ने बताया कि मेले के सुचारू संचालन के लिए स्वागत समिति, अखाड़ा समिति और खेल समिति का गठन किया जाएगा। इस बार मेले के दौरान कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन मुख्य आकर्षण रहेगा, वहीं सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम केवल विद्यार्थियों तक सीमित रहेंगे। तीन दिवसीय किसान मेला 25, 26 और 27 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मेले के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए गठित कार्यकारिणी में शैलेंद्र को महासचिव, बांके लाल भाटिया को कोषाध्यक्ष और रिंकू ठाकुर को सह-कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में क्षेत्र के कई व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व प्रधान बलदेव सिंह, मदन हिमाचली, उप-प्रधान जोगिंदर सिंह, बांके लाल, राम किशन मेहता, ओम प्रकाश, अजय गर्ग, राजेंद्र मेहता, दिनेश कुमार, प्रकाश, सुरेश मेहता और बलबीर सहित लगभग 50 लोग उपस्थित रहे।