Solan News: कहीं गियर बाॅक्स तो कही हेलमेट में छिपा कर ला रहे चिट्टा

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पुलिस ने तीन मामलों में 100 ग्राम से अधिक चिट्टा पकड़ाओमपाल सिंहबद्दी (सोलन)। बीबीएन में चिट्टे के सप्लायर अब नशा तस्करी के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। जेब और बैग में चिट्टा ले जाने के बजाय अब बाइक और कार के गियर लीवर, मीटर हेड वाइजर और हेलमेट में नशीला पदार्थ छिपाकर ले जाने के मामले सामने आए हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए अपनाए जा रहे इन तरीकों का पिछले तीन दिनों में बद्दी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ऐसे तीन मामलों में 100 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद किया है। पिछले तीन मामलों में पुलिस ने वाहनों के अलग-अलग हिस्सों से चिट्टा बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है।इनसेटकेस स्टडी-1बद्दी पुलिस की स्पेशल सेल एक्स और नालागढ़ की टीम ने शक के आधार पर कार्रवाई करते हुए जुगराल होटल के पास एक संदिग्ध टाटा योद्धा पिकअप को रोककर नियमानुसार तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन के गियर लीवर बॉक्स के पास छिपाकर रखी पॉलीथिन से 56.13 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने पंजाब निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नशीला पदार्थ वाहन के लीवर बॉक्स के पास छिपाया गया था।इनसेटकेस स्टडी-2बद्दी पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर साई रोड, अमरावती, बद्दी में मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को काबू किया। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के हैंडल पर लटके हेलमेट के अंदर से 42.86 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।इनसेटकेस स्टडी-3बरोटीवाला पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर भटौली कलां स्थित टाइमैक्स कंपनी के समीप मोटरसाइकिल सवार एक युवक को काबू किया। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के मीटर हेड वाइजर के अंदर से 9.21 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है।इनसेटनशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारीपुलिस अधीक्षक विनोद धीमान ने बताया कि पुलिस जिला बद्दी की ओर से नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि नशा तस्कर बाइक और कार में चिट्टा छिपाने के नए-नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस भी ऐसे मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नशे से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि नशे के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सके। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।