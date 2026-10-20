Solan News: खलोगड़ा सोसायटी के चुनाव आज, 1566 मतदाता करेंगे फैसला

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संवाद न्यूज एजेंसीधर्मपुर (सोलन)। खलोगड़ा सोसायटी के निदेशक मंडल के चुनाव में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा। मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसमें 1566 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव पर्यवेक्षक राकेश कुमार की देखरेख में मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।सोसायटी के सात जोन में निदेशक चुनने के लिए मतदान होगा। कोरो जोन में 170, खील-जासली में 235, खाली कुमारहट्टी में 288, बड़ोग में 215, सुल्तानपुर में 186, कटल-कठार में 206 और रीहूं जोन में 266 मतदाता हैं। सात में से पांच जोन में उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। कोरो में जय किशन (कुर्सी) और ओम प्रकाश (खाट) आमने-सामने हैं। खील-जासली में पूर्ण सिंह (कार) और राजकुमार (ताला-चाबी) के बीच मुकाबला होगा। सुल्तानपुर में दया राम (डमरू) और सुरेंद्र ठाकुर (गुलाब का फूल) चुनाव मैदान में हैं। कटल-कठार में बलवंत सिंह (दफ्तरी थैला) और जिया लाल (कलम व दवात), जबकि रीहूं में मोहन लाल (स्कूटर) और संदीप कुमार (दूरदर्शन) के बीच सीधी टक्कर है।दो जोन में बहुकोणीय मुकाबलाखाली कुमारहट्टी जोन में बलवीर वर्मा (कप-प्लेट), दलीप सिंह (हैंडपंप) और राजकुमार (खुली किताब) के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वहीं, बड़ोग जोन में चार उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें धर्मपाल (डाक पेटी), गुरुदेव सिंह (कलम), अनुप पराशर (रेडियो) और प्रदीप ठाकुर (मेज) शामिल हैं। खलोगड़ा सोसायटी का कार्यक्षेत्र छह पंचायतों चेवा, बड़ोग, अन्हेच, बोहली, कोरो-कैथड़ी और सुल्तानपुर तक फैला है।