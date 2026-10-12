फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Despite the festive season, the fruit and flower business remains sluggish.

Solan News: त्योहारी सीजन के बावजूद भी फल-फूल कारोबार मंदा

Tue, 13 Oct 2026 12:54 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Tue, 13 Oct 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
महंगाई बढ़ी, नवरात्रों में दो गुना तक बढ़े फलों और फूलों के दाम
विज्ञापन

180 से 200 रुपये तक पहुंचे फूलों के दाम, पहले 120 रुपये तक थे
सेब 200 से 240, अनार 250 रुपये, केला 80 रुपये दर्जन तक पहुंचा
संवाद न्यूज एजेंसी
नवरात्रों में महंगे फल-फूल, बाजारों में घटी खरीदारी
सोलन। नवरात्रों को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है, लेकिन फलों और फूलों के दाम बढ़ने से कारोबार प्रभावित हो रहा है। पिछले साल की तुलना में इस बार खरीदार कम पहुंच रहे हैं और लोग सीमित मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार, त्योहार के बावजूद मांग में कमी आई है। इसका एक कारण महंगाई है।
शहर के मालरोड, अपर बाजार और चौक बाजार में फल महंगे दामों पर बिक रहे हैं। फलों की टोकरियां 1000 से 1500 रुपये तक में उपलब्ध हैं। वहीं, गेंदे के फूल के दाम 120 से बढ़कर 200 रुपये प्रतिकिलो हो गए हैं। गुलाब 800 से 1000 रुपये और गोदावरी 800 रुपये प्रतिकिलो बिक रही है।
विज्ञापन


अनार और सेब के दाम 200 रुपये के पार
बाजार में पपीता 70, संतरा 80 से 100, सेब 100 से 200, छोटा अनार 140 और बड़ा अनार 250 रुपये प्रतिकिलो बिक रहा है। कीवी 200, नाशपाती 160 और केला 80 रुपये दर्जन मिल रहा है। फूल विक्रेता अशोक कुमार और कारोबारी जोगिन्द्र के अनुसार, बढ़े हुए दामों के कारण ग्राहक कम मात्रा में फल-फूल खरीद रहे हैं। हालांकि, कारोबारियों को आगामी नवरात्रों में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed