Solan News: सोलन के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मां ब्रह्मचारिणी की हुई पूजा-अर्चना

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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को सोलन के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। मालरोड स्थित दुर्गा माता मंदिर, शूलिनी माता मंदिर और काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजा-अर्चना से मंदिरों का माहौल भक्तिमय बना रहा।शूलिनी माता मंदिर में सुबह पांच बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गईं। दूसरे नवरात्र पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना की गई। दूरदराज के क्षेत्रों से पहुंचीं महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर माहौल भक्तिमय बना दिया। महिलाएं ‘मैया तेरे मंदिरां रा नजारा हो’ और ‘पार करो में बेड़ा भवानी’ जैसे भजनों पर झूमती नजर आईं।मालरोड स्थित दुर्गा माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। भक्तों ने मां को फल, फूल और चुनरी अर्पित कर पूजा की। व्रत रखने वाली महिलाओं ने मां ब्रह्मचारिणी की आराधना कर परिवार के कल्याण की कामना की।मंदिरों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। दुर्गा माता मंदिर में एक महिला और एक पुरुष सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं को कतारों में दर्शन करवाए जा रहे हैं, ताकि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को परेशानी न हो।उधर, नवरात्र के चलते मंदिरों के आसपास रौनक बनी रही। पूजा सामग्री, फूल और फलों की दुकानों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। भक्तों ने पूजा के लिए फूल, नारियल, फल, चुनरी और प्रसाद खरीदा। इससे दुकानदारों को कारोबार बढ़ने की उम्मीद है।इनसेटआज होगी मां चंद्रघंटा की पूजानवरात्र के तीसरे दिन मंगलवार को मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां चंद्रघंटा की आराधना से साहस, आत्मविश्वास और सुख-शांति की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल की सफाई करें। इसके बाद दीपक जलाकर संकल्प लें और मां चंद्रघंटा को लाल या पीले फूल, कुमकुम, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें। देवी को फल और मिठाई का भोग लगाकर मंत्रों का जाप करें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद आरती करें और परिवार की सुख-समृद्धि व कल्याण की कामना करें।